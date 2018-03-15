В Алтайском крае создадут 12 современных сельских спортклубов

На каждый из них выделено 500 тысяч рублей
Современные спортклубы создадут на базе сельских школ Алтайского края.
Как сообщили в Минобрнауки, в 2018 году в районах края появится 12 таких клубов, на каждый из них выделено 500 тысяч рублей. Деньги направят на покупку инвентаря, тренажеров, экипировки, изготовление стендов и символики.
В Шелаболихинской школе №1 спортклуб уже открылся. Благодаря дополнительному финансированию здесь заработали кружки по легкой атлетике, шахматам, лыжной подготовке, баскетболу, волейболу и футболу. Дети из Шелаболихи успешно выступают на краевых соревнованиях. По словам педагогов, удалось увеличить число школьников, которые занимаются физической культурой и спортом.
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