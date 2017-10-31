В Барнаул из Литвы прилетел будущий главный тренер «АлтайБаскета»

Литовский специалист уже провел первую тренировку команды

Заслуженный тренер Литвы Ромуальдас Петронис прилетел в Барнаул, чтобы познакомиться с игроками «АлтайБаскета». Команду он начнет тренировать с января 2018 года.

В рамках своего визита литовский тренер намерен также изучить материально-техническую базу. Кроме того, он поедет в Екатеринбург на первый этап Кубка России, чтобы посмотреть игру своих подопечных.

Напомним, Ромуальдас Петронис был назначен главным тренером команды.