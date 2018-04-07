В Барнауле 7 апреля пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Занятия пройдут в одном из вузов
Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут в рамках спортивно-оздоровительного праздника, который пройдет в алтайском аграрном университете 7 апреля.
Мастер-класс покажет заслуженных тренер России по лыжным гонкам Борис Глумов. Гостей также ждет выставка медицинских товаров. Будут на площадке и медики, которые проведут медицинский осмотр.
Мероприятие начнется в 11:00, через час стартуют спортивные мероприятия. Место проведения: ул. Молодежная, 29 а.
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