В Барнауле 7 апреля пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 11:45

В Барнауле 7 апреля пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Занятия пройдут в одном из вузов

В Барнауле 7 апреля пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут в рамках спортивно-оздоровительного праздника, который пройдет в алтайском аграрном университете 7 апреля.

Мастер-класс покажет заслуженных тренер России по лыжным гонкам Борис Глумов. Гостей также ждет выставка медицинских товаров. Будут на площадке и медики, которые проведут медицинский осмотр.

Мероприятие начнется в 11:00, через час стартуют спортивные мероприятия. Место проведения: ул. Молодежная, 29 а.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 11:45
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