В Барнауле 7 апреля пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Занятия пройдут в одном из вузов

Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут в рамках спортивно-оздоровительного праздника, который пройдет в алтайском аграрном университете 7 апреля.

Мастер-класс покажет заслуженных тренер России по лыжным гонкам Борис Глумов. Гостей также ждет выставка медицинских товаров. Будут на площадке и медики, которые проведут медицинский осмотр.

Мероприятие начнется в 11:00, через час стартуют спортивные мероприятия. Место проведения: ул. Молодежная, 29 а.