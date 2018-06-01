В Барнауле откроют две уличные площадки для трансляции ЧМ по футболу-2018

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45

В Барнауле откроют две уличные площадки для трансляции ЧМ по футболу-2018

Власти ищут подрядчика на оказание услуг

В Барнауле откроют две уличные площадки для трансляции ЧМ по футболу-2018

Власти ищут подрядчика на оказание услуг по организации и проведению онлайн-трансляции матчей ЧМ по футболу-2018 в Барнауле. Стоимость контракта – 200 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, трансляция будет проходить в двух местах – на спортивном стадионе и в парке. Площадки должны быть расположены в 300 метрах друг от друга. Трибуна должна вмещать не менее 1 тыс. человек, количество же мест в парке должно составлять не менее 100 шт. Территория должна находиться под охраной.

Кроме того, предполагается установка двух светодиодных экранов на стадионе и одного в парке. К экранам также предъявлены требования: диагональ — не менее 7х4 метра, шаг пикселя — не более 5 мм.

Трансляция будет проходить 14, 19, 25 июня.

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mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45
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  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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