В Барнауле открыли спортплощадку для занятий воркаутом

Проект участвовал в конкурсе социально значимых проектов
Спортплощадку для занятий воркаутом открыли на территории строительного колледжа в Барнауле. Социальный проект реализован на средства губернаторского гранта.
Посещать спортплощадку могут не только студенты колледжа, но и дети, проживающие в районе.
На мероприятии вручили благодарственные письма волонтерскому отряду «Саванта», который занимался как разработкой проекта, так и его реализацией. Ребята не только подготовили чертежи турников, но и сами же их смонтировали.
В этот же день на спортплощадке прошли первые соревнования по воркауту.
Справка:
Спортивный объект находится по адресу: ул. Э. Алексеевой, 84.
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