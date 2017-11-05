В Барнауле открыли спортплощадку для занятий воркаутом

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 11:45

В Барнауле открыли спортплощадку для занятий воркаутом

Проект участвовал в конкурсе социально значимых проектов

В Барнауле открыли спортплощадку для занятий воркаутом

Спортплощадку для занятий воркаутом открыли на территории строительного колледжа в Барнауле. Социальный проект реализован на средства губернаторского гранта.

Посещать спортплощадку могут не только студенты колледжа, но и дети, проживающие в районе.

На мероприятии вручили благодарственные письма волонтерскому отряду «Саванта», который занимался как разработкой проекта, так и его реализацией. Ребята не только подготовили чертежи турников, но и сами же их смонтировали.

В этот же день на спортплощадке прошли первые соревнования по воркауту.

Справка:

Спортивный объект находится по адресу: ул. Э. Алексеевой, 84.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 11:45
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