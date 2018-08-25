В Барнауле планируют установить мировой рекорд по самой массовой тренировке

Планируется собрать более 4 тысяч человек
В парке спорта им. А. Смертина планируют установить мировой рекорд, собрав на тренировку под открытым небом 4056 человек.
Общегородская тренировка пройдет 2 сентября в 19:00. Как рассказали организаторы, они намерены побить рекорд 2017 года, когда на одной площадке тренировались 3012 человек.
Масштабная городская тренировка проходит в Барнауле третий год. Ее цель – увлечь спортом как можно больше людей. Ограничений по возрасту и социальному положению нет.
Вход на мероприятие свободный, регистрация начнется в 17:00.
Читайте также
- А судьи кто? На Олимпиаде в Пхенчхане работали пять представителей Алтая 0 24.Мар
- Какие правила существуют в боксе? 0 21.Май
- СБР потребовал от BUI наказать Фуркада за нападки на Логинова 0 19.Фев
- Тарасова считает, что в допинговых проблемах России виноват Родченков 0 02.Сен
- Финал чемпионата Алтайского края по мини-футболу пройдёт в Барнауле 0 09.Мар
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
-
алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
-
Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
-
где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
-
Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий