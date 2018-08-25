В Барнауле планируют установить мировой рекорд по самой массовой тренировке

Планируется собрать более 4 тысяч человек

В парке спорта им. А. Смертина планируют установить мировой рекорд, собрав на тренировку под открытым небом 4056 человек.

Общегородская тренировка пройдет 2 сентября в 19:00. Как рассказали организаторы, они намерены побить рекорд 2017 года, когда на одной площадке тренировались 3012 человек.

Масштабная городская тренировка проходит в Барнауле третий год. Ее цель – увлечь спортом как можно больше людей. Ограничений по возрасту и социальному положению нет.

Вход на мероприятие свободный, регистрация начнется в 17:00.