В Барнауле пройдет первенство по мотоскийорингу

В соревнованиях будут участвовать школьники в возрасте от 10 до 18 лет

Первенство Барнаула по мотоскийорингу «Весенняя капель» состоится 4 марта в Индустриальном районе. Гонки пройдет в личном и командном зачетах.

К заездам допускаются участники в возрасте от 10 до 18 лет. Подросткам до 16 лет необходимо предоставить письменное разрешение от родителей. Все участники должны быть полностью экипированы и иметь при себе медицинские справки, разрешающие участие в соревнованиях.

На первом этапе соревнований, который пройдет на ул. Благовещенская, 3, командам необходимо показать знания ПДД. Старт гонок будет дан 4 марта в 11:30 по адресу: ул.Попова, 187.

Подать заявки на участие можно до 4 марта на электронную почту amk-bars@mail.ru. Подробности по тел.: 31-39-39.