В Барнауле пройдет первенство по мотоскийорингу

В соревнованиях будут участвовать школьники в возрасте от 10 до 18 лет
Первенство Барнаула по мотоскийорингу «Весенняя капель» состоится 4 марта в Индустриальном районе. Гонки пройдет в личном и командном зачетах.
К заездам допускаются участники в возрасте от 10 до 18 лет. Подросткам до 16 лет необходимо предоставить письменное разрешение от родителей. Все участники должны быть полностью экипированы и иметь при себе медицинские справки, разрешающие участие в соревнованиях.
На первом этапе соревнований, который пройдет на ул. Благовещенская, 3, командам необходимо показать знания ПДД. Старт гонок будет дан 4 марта в 11:30 по адресу: ул.Попова, 187.
Подать заявки на участие можно до 4 марта на электронную почту amk-bars@mail.ru. Подробности по тел.: 31-39-39.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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