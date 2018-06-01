В Барнауле пройдут гонки на педальных автомобилях

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45

В Барнауле пройдут гонки на педальных автомобилях

В соревнованиях примут участие около 40 детей

В Барнауле пройдут гонки на педальных автомобилях

Гонки на педальных автомобилях пройдут в Барнауле 18 мая.

Как сообщили в мэрии, в них примут участие 40 детей из краевой столицы, Новоалтайска, Шипуновского и Ребрихинского районов. Детей разделят на группы по возрасту, каждый из них будет выступать в упражнениях «вождение педального авто», «правила дорожного движения» и «фигурное вождение велосипеда».

Соревнования проводят для популяризации технических видов спорта. Начало в 10:30 часов в Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи

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mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 11:45
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  • Саша

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  • Дмитрий Волох

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  • Дмитрий Волох

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