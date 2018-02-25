В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке
В краевую столицу приехали спортсмены со всей Сибири
Третий этап Кубка России по гонке-буксировке состоялся в Барнауле 23 февраля. На «Гребном канале» прошли соревнования среди детей, мужчин, женщин, а также гонки на упряжках и эстафета.
В Барнауле приехали спортсмены из разных регионов Сибири. В гонке-буксировке участововали собаки разных пород, даже редкий для этого вида спорта ризеншнауцер. Также можно было увидеть немецких овчарок, малинуа, маламутов, хаски, норвежских метисов и других собак.
Посмотреть турнир приехало много зрителей, в том числе барнаульцы с маленькими детьми. Владельцы собак разрешали погладить своих питомцев и сфотографироваться с ними.
Соревнования в честь Героя Советского Союза легендарного пограничника Никиты Карацупы были приурочены к 100-летию со дня образования Пограничных органов.
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ / Анка Смагинян
-
© АиФ
Читайте также
- Бийский ФК «Динамо» не страшат трудности 0
- «Большие зимние бега -2018» пройдут на ипподроме в Барнауле 0
- Алтайский шахматный клуб по оснащению — один из лучших в Сибирском федеральном округе — Андрей Филатов 0
- Умер бывший тренер омского «Авангарда» Геннадий Цыгуров 0
- Юные самбисты Бийска вновь оказались в числе сильнейших борцов края 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий