В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

mavit
Автор: mavit Февраль 25, 2018 23:45

В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

В краевую столицу приехали спортсмены со всей Сибири

В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

Третий этап Кубка России по гонке-буксировке состоялся в Барнауле 23 февраля. На «Гребном канале» прошли соревнования среди детей, мужчин, женщин, а также гонки на упряжках и эстафета.

В Барнауле приехали спортсмены из разных регионов Сибири. В гонке-буксировке участововали собаки разных пород, даже редкий для этого вида спорта ризеншнауцер. Также можно было увидеть немецких овчарок, малинуа, маламутов, хаски, норвежских метисов и других собак.

Посмотреть турнир приехало много зрителей, в том числе барнаульцы с маленькими детьми. Владельцы собак разрешали погладить своих питомцев и сфотографироваться с ними.

Соревнования в честь Героя Советского Союза легендарного пограничника Никиты Карацупы были приурочены к 100-летию со дня образования Пограничных органов.

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ / Анка Смагинян

  • В Барнауле прошел этап Кубка России по гонке-буксировке

    © АиФ

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mavit
Автор: mavit Февраль 25, 2018 23:45
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