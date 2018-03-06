В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

mavit
Автор: mavit Март 6, 2018 23:45

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Впервые за десять лет у турнира появился призовой фонд

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Х Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина прошел в Барнауле 2-4 марта. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из регионов Сибири и Казахстана, а среди почетных гостей были герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Игнатенко.

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Почетные гости турнира. Фото: АиФ/ Виктор Крутов

На турнир приехало много друзей Николая Щеклеина и его «коллег по цеху». В их числе Александр Гудочкин, тренер детской спортшколы №1 г. Новоалтайска, друг детства и сослуживец Николая Ивановича.

«Это был очень добрый и замечательный человек, — поделился воспоминаниями Александр Гудочкин. — Помимо высоких спортивных достижений, он имел и талант организатора, который пошел на пользу очень многим представителям нашего вида спорта».

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Фото: АиФ/ Виктор Крутов

Равиль Галлеев, старший тренер Алтайского края по греко-римской борьбе, отметил, что проведение Всероссийского турнира на домашней площадке – настоящая удача для алтайской команды. В соревнованиях смогли принять участие не только сильнейшие борцы, но и молодые спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет. В итоге представители края стали победителями в пяти категориях из одиннадцати. Первые места заняли Дмитрий Долженко и Тимур Нечаев из Новоалтайска, Дмитрий Санашкин, Алихан Асланов и Максим Янчиков из Барнаула. Лучшие спортсмены вскоре отправятся на соревнования в Москву.

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Фото: АиФ/ Виктор Крутов

Отметим, что впервые за десятилетнюю историю турнира у него появился призовой фонд. Денежные призы предоставил Фонд социального содействия Александра Прокопьева. Уже несколько лет Фонд оказывает материальную поддержку алтайским тренерам и спортсменам, помогает с оборудованием. Например, на средства фонда были закуплены два специальных ковра, которые можно использовать на соревнованиях самого высокого уровня.

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Фото: АиФ/ Виктор Крутов

Справка

Николай Щеклеин (1959-2007) – мастер спорта СССР, «Заслуженный работник физической культуры РФ». С 1986 года был президентом «Фонда греко-римской борьбы А.А. Кишицкого», всю жизнь занимался развитием этого вида спорта на Алтае. После смерти Николая Щеклеина в Алтайском крае ежегодно проводится турнир его памяти.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 6, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии