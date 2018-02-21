В Барнауле прошел Всероссийский турнир по каратэ «Siberia open – 2018»

mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 11:45

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по каратэ «Siberia open – 2018»

Мероприятие посетили представители регионального правительства, АКЗС, силовых структур

В Барнауле прошел Всероссийский турнир по каратэ «Siberia open – 2018»

Почти 400 спортсменов со всей Сибири приехали в Барнауле на открытый Всероссийский турнир по спортивному контактному каратэ «Siberia open – 2018». Соревнование приурочили к вековому юбилею Пограничных органов.

Турнир собрал спортсменов в возрасте от 8 лет и старше. Отметим, что в начале соревнований прошел зрелищный поединок между ветеранами (старше 40 лет). Победители получили медали, дипломы и памятные подарки.

В рамках турнира прошла выставка формы пограничников послереволюционного, советского и настоящего периодов. На демонстрационной площадке был установлен символ пограничной службы – столб.

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mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 11:45
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