В Барнауле прошли любительские кинологические соревнования «След.Весна»

По его итогам в приюте «Ласка» решено открыть кружок канистерапии

Любительские кинологические соревнования «След.Весна» прошли в Барнауле в пяти дисциплинах: каникросс, байкджоринг, эстафета, джилити-кросс и забег для детей с ограниченными возможностями.

В программу включили новую для соревнований дисциплину «байкджоринг». Оказалось, что заезды на велосипедах с собаками довольно популярны в Барнауле. В этой категории выступило 19 велогонщиков. Еще 50 спортсменов выступили в дисциплине «бег с собакой», особенное внимание привлекли детские забеги.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья пробежались вместе с собаками из приюта «Ласка». Родителям настолько понравилась реакция детей, что они попросили открыть в приюте кружок канистерапии. Организаторам эта идея пришлась по душе.

«Мы уверены, что наше сотрудничество в области канистерапии, полезное и важное как для людей, так и для собак, будет продолжено», — сказала Софья Куликова, зампредседателя Барнаульской городской общественной организации «Ласка».





























