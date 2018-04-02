В Барнауле состоится 24 часовой марафон в ледяной воде «Доплыть до победы»

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 23:45

В Барнауле состоится 24 часовой марафон в ледяной воде «Доплыть до победы»

Акция пройдёт в рамках Открытого чемпионата города Барнаула по зимнему плаванию

В Барнауле состоится 24 часовой марафон в ледяной воде «Доплыть до победы»

7-8 апреля на Пионерском озере в посёлке Булыгино, в рамках Открытого чемпионата города Барнаула по зимнему плаванию, пройдёт 24-х часовой эстафетный марафонский заплыв «Доплыть до победы», сообщает Алтайская Федерация зимнего плавания «Белые медведи».

Всероссийская акция в этом году посвящена 73-й годовщине Победы и 70-летию Всемирного Дня здоровья.

7 апреля состоится заплыв мужчин и женщин на 25 м (брас и вольный стиль), мужчин на 50 м (брас) и смешанная командная эстафета городов (вольный стиль) 4 х 25 м.

8 апреля пройдёт заплыв на 50 м мужчин и женщин (вольный стиль) и мужчин на 100 м (вольный стиль).

Заявки на участие принимаются до 6 апреля.

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mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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