В Белокурихе-2 открылся биатлонный комплекс

На открытии прошли соревнования

23 декабря открылся лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» в Белокурихе-2, сообщает управление по внешним связям, туризму и курортному делу.

В день открытия прошли соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов Алтайского края и соседних регионов. Были подготовлены дистанции 2,5 км, 5 км, 10 км.

На новой трассе будет работать пункт проката.

Отметим, в субкластере открылась также тюбинговая трасса на горе Мишина.