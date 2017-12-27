В Белокурихе-2 открылся биатлонный комплекс

На открытии прошли соревнования
23 декабря открылся лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы» в Белокурихе-2, сообщает управление по внешним связям, туризму и курортному делу.
В день открытия прошли соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов Алтайского края и соседних регионов. Были подготовлены дистанции 2,5 км, 5 км, 10 км.
На новой трассе будет работать пункт проката.
Отметим, в субкластере открылась также тюбинговая трасса на горе Мишина.
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