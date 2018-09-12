В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс

mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 11:45

В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Его смогут посещать более 100 детей

В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса может начаться в Бийске в 2019 году.

Как пишет городская администрация, объект будет возведен по адресу: ул. Разина, 5. В здании будут находиться тренировочные и игровые залы. Посещать его смогут более 100 детей. В течение этого года ведется разработка проекта. Строительство предполагается начать уже весной будущего года.

В физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься как учащиеся местной школы, так и ребята из секции по греко-римской борьбе.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 11:45
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  • Маша

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