В Бийске построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Его смогут посещать более 100 детей

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса может начаться в Бийске в 2019 году.

Как пишет городская администрация, объект будет возведен по адресу: ул. Разина, 5. В здании будут находиться тренировочные и игровые залы. Посещать его смогут более 100 детей. В течение этого года ведется разработка проекта. Строительство предполагается начать уже весной будущего года.

В физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься как учащиеся местной школы, так и ребята из секции по греко-римской борьбе.