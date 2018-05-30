В Бийске прошел традиционный «Кубок Победы» по автомототуризму. Ни дождь, ни снег, ни ветер не помешали спортсменам пройти сложнейшую трассу.

Наравне с погодным ненастьем проблем добавило известие, что бийская ГИБДД не получила указание о сопровождении колонны из 90 участников соревнований. Опечалило, что впервые за почти 40-летнюю историю «Кубка Победы» пришлось отменять парад по городу и митинг у Мемориала погибшим в Великой Отечественной войне бийчанам…

Фото из архива Виктора Пантыкина.

Сами соревнования проходили в два дня. Организаторы включили в программу две дистанции — на асфальте (фигурное вождение) и на трассе эндуро. Лихо и без штрафа прошли дистанцию первого дня воспитанники клуба «Триал» из Бийского района. Насквозь промокшие и усталые участники вечером вернулись в базовый лагерь «Лесной городок». Руководство лагеря максимально обеспечило комфорт. Даже сауна была приготовлена продрогшим участникам!

Фото из архива Виктора Пантыкина.

Во второй день предстояло пройти трассу по бездорожью. Добавило сложности то, что в дистанцию были включены искусственные препятствия: камни, трамплины, бетонные блоки, трубы, поваленные деревья, шины от грузовиков и тракторов… Эту трассу построил Иван Москаленко, руководитель клуба «Триал», для своих воспитанников и для проведения соревнований по мотоспорту. Неудивительно, что «триаловцы» здесь лидировали. Но в автомототуризме зачет в абсолютном личном первенстве подводится по итогам многоборья, когда результаты двух дистанций ссумируются, то есть коллективными усилиями вполне возможно достать лидера. И это удалось команде клуба «Горизонт» из Барнаула. Ну а на третьем месте закрепились ребята из бийского клуба «Багги» — прошлогодние обладатели «Кубка Победы».