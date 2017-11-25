В эфире на «Первом». Алтайский журналист провёл спортрепортаж с Гусевым

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47 22/11/2017

Алтайский журналист Михаил Меламед прославил Барнаул на всю страну. На минувшей неделе он прокомментировал матч сборной России по футболу.

До настоящего времени уроженцы Алтайского края, если и появлялись в эфире «Первого канала», то либо во всевозможных музыкальных проектах, либо в скандальных ток-шоу. Комментированием спортивных событий еще никто не занимался.

Изначально Михаил Меламед попал на «Первый канал» во время обучения в школе «Мастерская спортивного комментатора». На тот момент он еще жил в Барнауле и вёл репортажи с матчей местного «Динамо». Некоторое время назад он переехал в Москву, где продолжил совершенствовать мастерство. В ноябре Михаил принял участие в конкурсе «Я – комментатор». Несмотря на активную поддержку земляков, по итогам народного голосования он занял лишь четвёртое место. А вот победитель смог вместе с Виктором Гусевым провести репортаж с матча Россия – Аргентина.

Каково же было удивление Меламеда, когда в прошлый понедельник ему лично позвонил Виктор Гусев и сообщил радостную новость – жюри выбрало его для комментирования матча Россия-Испания.

Уже перед самым началом игры, как и обещал, Михаил прямо из комментаторской будки на стадионе в Санкт-Петербурге записал привет для всех, кто голосовал за него. Пользуясь случаем, привет всему Алтайскому краю передал и сам Виктор Гусев:

– Привет Барнаулу, привет Алтайскому краю! Мы с Михаилом сидим на трибуне прекрасного стадиона, готовимся к репортажу матча Россия – Испания в Санкт-Петербурге. Друзья, большое спасибо всем тем, кто участвовал в нашем конкурсе и голосовал. Я не буду вдаваться в детали, кому это помогло, кому не помогло. Вы молодцы! Своих надо поддерживать, тем более, когда они этого заслуживают, – сказал он.

Уже после того, как прозвучал финальный свисток, известный комментатор признался, что наш Михаил Меламед всё-таки фартовый парень, ведь сборная России сыграла вничью с одной из сильнейший команд в мире (3:3), а это дорогого стоит.

– Друзья! Всё реально, если искренне хотеть и идти вперёд несмотря ни на что. Спасибо всем, кто сделал сказку былью. Отдельное, конечно, вам, Виктор Михайлович! На шаг ближе к мечте! – сказал сам Михаил после игры.