В лазарете аншлаг. В «Университете» произошла эпидемия травм

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3 17/01/2018

Волейболисты барнаульского клуба «Университет» в минувшие выходные провели на своём паркете первые в новом году официальные домашние матчи.

На эмоциях

В рамках 13-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «А» они принимали оренбургский «Нефтяник». Исходя из того что эта команда соседствует с нашей в турнирной таблице, то и на площадке должна была быть равная борьба. Но на деле вышло не так.

Вообще, если немного углубиться в недавнее прошлое, ещё не успевшее стать историей, то выяснится, что где-то с месяц назад «Нефтяник» лишился главного тренера. Потрясение довольно сильное, но команда на плаву, да ещё и борется за лучшее для себя место. Вот и в Барнауле они дали достойный отпор. При этом первая встреча всё же началась с победы «Университета» в стартовой партии – 25:22. Зато в следующей гости сумели собраться и обойти «студентов» – 19:25. Причём этот сет оказался настолько эмоциональным, что в одном из эпизодов спор с судьёй перешёл в крики, в итоге волейболисты «Нефтяника» получили жёлтую карточку.

В следующей партии Дмитрий Поляков трижды подряд отправил мяч в эйс – это могло настроить его команду на боевой лад, а у нас наоборот сбить настрой, но «Универ» не поддался на провокацию и не только взял сет, но и одержал победу в матче со счётом 3:1.

Болячки одолели

Увы, но повторная игра была откровенно неудачной. Барнаульцы сдались практически без боя. Матч продлился три партии, и счёт оказался совсем неприглядным – 19:25, 16:25, 18:25.

Как позже признался главный тренер «Университета» Иван Воронков, всему виной переполненный лазарет. Практически в одно время обострилась травма у Алексея Карпенко, капитан команды Сергей Брагин почувствовал недомогание, и это не все. При этом шанс получили ребята из резерва, но играть против мастеров им всё-таки было сложно.

– Никак не можем отойти от травм. Единственный здоровый человек – Илья Никитин, и тот выпал из игры: ни принять, ни подать, ни напасть. А равноценной замены нет, – признаётся наставник барнаульцев. – У «Нефтяника» Козлов в том сезоне весь год отыграл в Суперлиге. Кухно был лучшим доигровщиком в Перми, с приёмом и подачей. У нас подобной подачей обладает Максим Ненашев, но она у него не всегда стабильна. В атаке выглядели неплохо, а в защите нужно добавлять.

– Нет ли у вас ощущения, что команда зависит от эмоций? Если поймают кураж, то выиграют, если нет – проиграют.

– Я бы так не сказал. Из-за эпидемии травм до последнего дня не знаю, кто у нас выйдет на площадку. В прошлом сезоне играли на одном дыхании, все были в строю, а в этом чемпионате травмы посыпались одна за другой.

– Может быть, есть недочёты в работе врача команды?

– Тут немаловажное значение имеет вопрос финансирования. Я знаю, какие затраты на медобслуживание в других клубах, у нас возможности гораздо скромнее. На пластырь деньги находим. У нашего доктора нет большого опыта, но есть огромное желание быть спортивным врачом. Он делает всё, что может. Претензий к нему нет.

После прошедшего тура «Университет» занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующую пару игр он проведёт на выезде в Нижегородской области, где встретится с командой «АСК». Матчи состоятся 20-21 января.