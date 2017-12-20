В рамках праздника «Алтайская зимовка» состоялись гонки мотолыжных экипажей

Старт сезона собрал рекордное число участников – 104 спортмена!

Соревнования мотолыжных экипажей прошли в Научном городке Барнаула, на школьном стадионе. Они открыли зимний сезон, который обещает быть насыщенным событиями: впервые в Барнауле пройдут многоэтапные соревнования мотолыжников «Кубок Барнаула», Чемпионат края в Топчихе, пять стартов в НСО.

На сей раз «Алтайская зимовка» установила рекорд — на старт вышло 104 человека! В гонках принимают участие спортсмены из Новосибирска и Новосибирской области — команды из города Тогучин, поселка Ордынское. Особенно лихо гоняли юные спортсмены из Ордынского. В итоге — заслуженное первое место у их спортивно-технического клуба «Трек». Вторую и третью строчки в турнирной таблице заняли барнаульцы — воспитанники клуба автомототуристов «Горизонт» и мотоклуба «Барс».

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов

© Правительство Алтайского края / Антон Федотов