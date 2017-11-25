В тройке сильнейших. Алтайские тхэквондисты приняли участие в ЧР

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47 22/11/2017

Наш регион в Ростове-на-Дону представляли сильнейшие спортсмены. Среди мужчин – Альберт Гаун, среди женщин – Анастасия Анохина.

Где болевые точки?

Они боролись за награды в категориях до 80 и до 49 кг соответственно. Кстати, ровно год назад на этих же соревнованиях подопечные Петра Маркина стали чемпионами. Увы, но в этот раз получилось не всё, на что есть объективные причины.

Соперница выбила Анастасию Анохину из турнирной сетки уже после первой схватки. К сожалению, ей пришлось покинуть соревнования. Что касается Альберта Гауна, то он выступил удачнее. На пути к месту на пьедестале почёта барнаулец провёл три встречи. Поочерёдно он победил представителя Ростовской области, Дагестана и Санкт-Петербурга. В финале он сошёлся на ковре со спортсменом из ХМАО Богданом Гречкиным.

Поначалу бой шёл ровно. Соперники набрали по пять очков, и тут противник Гауна решился на серьёзный выпад. Альберт мог блокировать удар рукой, но побоялся, так как это могло привести к травме. В результате Гречкин получил преимущество и не позволил барнаульцу нагнать его. Как позже признается наш земляк, он всё-таки надеялся на «золото», но, к сожалению, не всегда получается так, как ты задумал. Вывод один – надо хотеть больше.

У кого характер бойца?

Дело в том, что в конце сентября на втором этапе мировой серии «Grand Prix» в Рабате (Марокко) Альберт получил серьёзную травму, причём в первом же бою. Серб Иван Карайолович ударил его по руке. Гаун почувствовал сильную боль и попросил остановить схватку. Самостоятельно снять перчатку у него не получилось. Как пояснили медики, – у него оказалась раздроблена кость. На тот момент барнаулец вёл по очкам. Альберт принял решение довести схватку до конца. Однако серб его не пощадил и, найдя болевую точку, несколько раз всё-таки ударил по руке. Каково же было его разочарование, когда алтайский тхэквондист всё-таки выиграл бой. Со своим тренером Петром Маркиным Гаун частенько на тренировках отрабатывает защиту одной рукой, поэтому и к такому повороту событий он был готов. Как позже признался спортсмен, просто он азартный человек и хотелось выбить Карайоловича из «игры».

В итоге около месяца Альберт Гаун провёл в гипсе и снял его незадолго до чемпионата России. Впрочем, Пётр Маркин всё же доволен выступлением своего подопечного. Главную задачу – войти в тройку сильнейших спортсменов, которые продолжают отбор на чемпионат Европы-2018, – он выполнил.

В ближайшем будущем Альберт примет участие в чемпионате Европы по тхэквондо WTF в олимпийских весовых категориях. Соревнования пройдут с 7 по 10 декабря в Болгарии. Есть все основания для того, чтобы подойти к этому турниру в ещё более лучшей форме.