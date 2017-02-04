Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 03:45

Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

По словам Киттеля, произошедшее никак не связано с велоспортом

Немецкий велосипедист Марсель Киттель не принял извинения от велогонщика Андрея Гривко, который ударил его по лицу во время тура  в Дубае. Об этом немецкий спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я отказываюсь принимать его извинения. Произошедшее никак не связано с велоспортом. Его поступок — позор для нашего прекрасного спорта», — отметил Киттель.

Как сообщалось ранее, во время  третьего этапа гонки «Тур Дубая» украинский спортсмен Андрей Гривко ударил в лицо велогонщика из ФРГ Марселя Киттеля. Это случилось при прохождении непростого участка трассы. Свои извинения уже принесла немецкому спортсмену команда Гривко.

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Автор: Александр Февраль 4, 2017 03:45
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