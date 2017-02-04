Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

По словам Киттеля, произошедшее никак не связано с велоспортом
Немецкий велосипедист Марсель Киттель не принял извинения от велогонщика Андрея Гривко, который ударил его по лицу во время тура в Дубае. Об этом немецкий спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.
«Я отказываюсь принимать его извинения. Произошедшее никак не связано с велоспортом. Его поступок — позор для нашего прекрасного спорта», — отметил Киттель.
Как сообщалось ранее, во время третьего этапа гонки «Тур Дубая» украинский спортсмен Андрей Гривко ударил в лицо велогонщика из ФРГ Марселя Киттеля. Это случилось при прохождении непростого участка трассы. Свои извинения уже принесла немецкому спортсмену команда Гривко.
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