Велогонщик Киттель не принял извинения своего соперника за удар по лицу

По словам Киттеля, произошедшее никак не связано с велоспортом

Немецкий велосипедист Марсель Киттель не принял извинения от велогонщика Андрея Гривко, который ударил его по лицу во время тура в Дубае. Об этом немецкий спортсмен написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я отказываюсь принимать его извинения. Произошедшее никак не связано с велоспортом. Его поступок — позор для нашего прекрасного спорта», — отметил Киттель.

Как сообщалось ранее, во время третьего этапа гонки «Тур Дубая» украинский спортсмен Андрей Гривко ударил в лицо велогонщика из ФРГ Марселя Киттеля. Это случилось при прохождении непростого участка трассы. Свои извинения уже принесла немецкому спортсмену команда Гривко.