Виды спортивного питания

Спортивное питание — это специализированные продукты, которые дополняют основной рацион. Оно наполнено дополнительными компонентами, которые помогают организму правильно формировать мышцы, увеличить их и, кроме того, повышают выносливость организма в целом.

Также можно подобрать специализированное спортивное питание для похудения.

На сегодняшний день имеется большое разнообразие спортивного питания:

Протеины и гейнеры

Они содержат в своем составе большое количество белка, который является основным компонентов для роста мышц. Протеины — источник аминокислот, гейнеры — углеводов. Оба компонента отлично подойдут для увеличения мышечной массы.

Препараты, которые содержат креатин

Такие препараты чаще всего употребляются в виде смесей. Они полностью обеспечивают потребность организма в креатине. Он способствует накоплению большого количества энергии, что способствует лучшим показателям и результатам в силовых упражнениях, а также испытаниях на выносливость.

Заменители продуктов

Такие продукты смогут обеспечить спортсмену полноценный рацион дня. В их состав могут входить: жиры, белки, углеводы, — в правильных пропорциях.

Источники витаминов, кислот и др.

Витаминные комплексы, специфические наборы металлов и аминокислот. Служат для укрепления различных тканей организма.

Препараты, влияющие на гормональную систему

Препараты, относящиеся к данному виду спортивного питания, обеспечивают организм тестостероном. Этот стероидный гормон регулирует обменные процессы, происходящие в организме, и способствует увеличению мышечной массы.

Препараты, способствующие лучшему сжиганию жира

Подобные препараты включают в организме способность максимально быстро сжигать свои жировые запасы.

Другие виды спортивных добавок предназначены для людей, занимающихся спортом профессионально, их не следует употреблять без особой необходимости.

Люди начинают принимать различные спортивные добавки, стремясь улучшить свою физическую форму, повысить результаты. Однако не следует забывать, что различные виды спортивного питания могут использоваться лишь в качестве добавки к основной диете.

При употреблении спортивных добавок следует придерживаться выверенного графика. График можно составлять как на всю неделю, так и на одни сутки. Эффект от применения спортивного питания будет максимальным, если человек будет принимать препарат в строгом соответствии с графиком своих тренировок.