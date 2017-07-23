Виды спортивного питания

mavit
Автор: mavit Июль 23, 2017 02:28

Виды спортивного питания

Спорт приобретает всё большую популярность. В связи с этим, также популярным становится спортивное питание. Но многие люди очень негативно относятся к спортивному питанию.
Вообще спортивное питание это различного рода добавки, которые дополняют рацион человека и несут в себе различные полезные свойства.
Основные виды спортивного питания:
Протеин. На самом деле это просто белок, точно такой же, как в привычной белковой пище. Это протеин несёт в себе большую концентрацию белка и поэтому его усвоение организмом происходит намного быстрее. Протеин не несёт в себе никакого вреда для организма, это просто способ быстро получить необходимый, для занятий спортом белок, не прибегая к долгой готовке. Также протеин очень питательный и может заменить собой один из приёмов пищи, тем самым сэкономив время.
Аминокислоты. А это не что иное, как то из чего состоят белки. Самые важные аминокислоты это лейцин, валин и изолейцин. Чаще всего аминокислоты употребляют как добавку к протеину, они обеспечивают необходимое дополнительно питание мышцам. Обычно их употребление происходит в утреннее время или во время тренировок.
Креатин. Одна из самых действенных добавок. Именно он непосредственно принимает участие при росте мышц. Благодаря своим свойствам он может значительно увеличить мышечную силу. А если говорить более конкретно, то он восполняет запасы АТФ, которые организм задействует во время тренировок.
Витаминно-минеральные комплексы. Такие добавки имеют большее количество полезных веществ, и немного другой состав, который производит более быстрое и качественное усвоение. Также этот тип питания может смягчить последствия от полученных травм.
Жиросжигатели. Эти препараты, как видно из названия, помогают уменьшить количество жировых отложений. Но сами по себе они работать не будут. Для того, чтобы сжигание жира проходило эффективно, нужно активно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.
Итак, можно подвести итоги. Спортивное питание это ни в коем случае не вредно. Но однако, преувеличивать их чудодейственную силу всё-таки не стоит. Спортивное питание это всего лишь приятное дополнение к регулярным тренировкам.

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mavit
Автор: mavit Июль 23, 2017 02:28
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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

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