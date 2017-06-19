Виталий Мутко предложил привезти «марихуанки» голландским футболистам

Так он ответил на вопрос участника конференции, обратившего внимание на то, Ульяновская область готовится к приему ЧМ по футболу

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко ответил шуткой на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, Ульяновская область готовится к приему команд-участниц ЧМ-2018. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других. Ну, а вы начинайте. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются», — ответил чиновник.

Напомним, в Нидерландах легализованы производные от конопли. Речь идет о марихуане и гашише. Их употребление не является преступлением.