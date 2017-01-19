Вице-премьер Щукин будет искать своего Галицкого для алтайского спорта

Вице-премьер намерен привлечь бизнес к развитию спорта в регионе

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, который курирует развитие спорта и культуры, намерен привлечь спонсоров для поддержки местных спортивных команд и клубов.

Как пояснил Amic.ru министр, есть определенные задачи, которые нужно решать в этом направлении. Известно, что бюджетных средств для достижения высоких результатов командам не хватает. В качестве примера Андрей Щукин привел волейбольный клуб «Университет», выступающий в Высшей лиге «А». Команда при самом скромном бюджете в лиге в 12 миллионов рублей идет на высоком четвертом месте. Однако, чтобы «Университет» продолжал выступление на высоком уровне, необходимы дополнительные внебюджетные вливания.

«Институт социального партнерства нужно расширять, укреплять. Необходимо работать с частным бизнесом, с теми заинтересованными частными лицами, которые могут вкладывать свои средства в такие клубы, как «Университет» и хоккейный «Алтай». Есть понимание, как это делать. У нас нет пока крупного частного инвестора, который может содержать серьезный футбольный клуб. Мечта — найти второго Сергея Галицкого, который занимается «Краснодаром». Прилетит к нам волшебник на голубом вертолете, тогда и будет серьезный футбольный клуб. Но мы будем его искать. Мотивировать и заинтересовывать морально потенциальных инвесторов. Надо брать лопаты и работать в этом направлении», – сказал Андрей Щукин.

По словам вице-премьера, пока нет крупного частного инвестора, необходимо работать над тем, чтобы воспитывать местных игроков. Например, необходимо, чтобы футбольные школы «Динамо» и имени Алексея Смертина конкурировали между собой. Однако только лучшие воспитанники обеих школ должны играть в первой команде барнаульского «Динамо».