Власти Алтайского края выделили на поощрение спортсменов 3,5 млн рублей

Спортсмены и их тренеры получат вознаграждение в виде единовременных выплат

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении на поощрение спортсменов 3,477 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вознаграждение спортсменам и их тренерам будет направлено в качестве единовременной выплаты.

Всего в списке получателей средств значатся 42 человека. В их числе серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, стрелок Сергей Каменский и тренер, приходящийся ему отцом, Игорь Каменский.

Поощрение ждет участника ОИ-2016, чемпиона Европы по тхэквондо Альберта Гауна и его наставника Петра Маркина, а также паралимпийку Ульяну Подпальную и тренера Сергея Матюшина.