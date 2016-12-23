Власти Алтайского края выделили на поощрение спортсменов 3,5 млн рублей

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 12:45

Власти Алтайского края выделили на поощрение спортсменов 3,5 млн рублей

Власти Алтайского края выделили на поощрение спортсменов 3,5 млн рублей

Спортсмены и их тренеры получат вознаграждение в виде единовременных выплат

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении на поощрение спортсменов 3,477 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вознаграждение спортсменам и их тренерам будет направлено в качестве единовременной выплаты.

Всего в списке получателей средств значатся 42 человека. В их числе серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, стрелок Сергей Каменский и тренер, приходящийся ему отцом, Игорь Каменский.

Поощрение ждет участника ОИ-2016, чемпиона Европы по тхэквондо Альберта Гауна и его наставника Петра Маркина, а также паралимпийку Ульяну Подпальную и тренера Сергея Матюшина.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 12:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии