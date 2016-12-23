Власти Алтайского края выделили на поощрение спортсменов 3,5 млн рублей

Спортсмены и их тренеры получат вознаграждение в виде единовременных выплат
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о выделении на поощрение спортсменов 3,477 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Вознаграждение спортсменам и их тренерам будет направлено в качестве единовременной выплаты.
Всего в списке получателей средств значатся 42 человека. В их числе серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, стрелок Сергей Каменский и тренер, приходящийся ему отцом, Игорь Каменский.
Поощрение ждет участника ОИ-2016, чемпиона Европы по тхэквондо Альберта Гауна и его наставника Петра Маркина, а также паралимпийку Ульяну Подпальную и тренера Сергея Матюшина.
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