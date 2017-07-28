Власти Чечни заставили всех школьников купить дневники с эмблемой «Ахмат»

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 19:45

Власти Чечни заставили всех школьников купить дневники с эмблемой «Ахмат»

Власти Чечни заставили всех школьников купить дневники с эмблемой "Ахмат"

Стоимость каждого учебника оценивается в 90 рублей

Министерство образования Чечни велело местным школам закупить дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат». Стоимость каждого равняется 90 рублям, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на сотрудников образовательных учреждений.

«В ближайшие два дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит, и потребности в дневниках», — сказала изданию директор одной из грозненских школ на условиях анонимности.

Стоимость одного дневника – 90 рублей. Родители уже заявили, что цена довольно приемлемая.

«Одно время навязывали бейджики, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды», – заявила жительница Грозного.

По информации издания, о распоряжении стало известно в том числе из распространяемой в WhatsApp аудиозаписи, на которой неизвестная женщина говорит о необходимости помочь издательству и купить эти дневники.

Летом этого года футбольный клуб «Терек» был официально переименован в «Ахмат». На первый матч чемпионата России в Грозный приехали известные артисты и футболисты, включая Роналдиньо, который надел на себя футболку клуба. После двух туров «Ахмат» набрал 6 очков и идет в группе лидеров чемпионата страны по футболу.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 19:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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