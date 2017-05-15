Волейболист сборной России нахамил девушке в Twitter и подвергся критике

Алексея Спиридонова из «Енисея» хотят наказать за хамство в интернете

Волейболист красноярского «Енисея» и сборной России Алексей Спиридонов подвергся резкой критике со стороны пользователей Twitter за хамское общение с девушкой. Так, 12 мая бывшей активистке «Открытой России» Ольге Борисовой захотелось съесть чебурек. Девушка в Twitter поинтересовалась, где можно поесть вкусных чебуреков. Комментарий оставил бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, посоветовавший ей отправиться за чебуреками на дачу к Алексею Спиридонову, сопроводив это непристойным предложением.

В переписку со спортсменом вступили другие пользователи интернета. Так, блогер Илья Варламов прямо написал, что Спиридонов должен извиниться перед девушкой. Эту мысль поддержали и другие пользователи. Сам волейболист продолжал активно писать в комментариях пошлые шутки в отношении Ольги Борисовой. Он сфотографировался с чебуреком, а также опубликовал личную переписку с девушкой, где вновь повторил непристойности.

В беседе с «360» спортсмен заявил, что его не беспокоит реакция общественности.

«Как хочу себя, так и веду. Если вам не нравится — не читайте. Я же не заставляю вас читать мои твиты», — сказал Спиридонов.

Отвечая на вопрос о том, как на подобное поведение реагирует его супруга, волейболист сказал, что не знает, так как она не пользуется Twitter.

Спустя сутки после хамской переписки в интернете появилась петиция с требованием дисквалифицировать волейболиста «Енисея» до тех пор, пока он не принесёт публичные извинения девушке. Петиция направлена в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Красноярского края и руководству красноярского клуба.

«Мы считаем, что подобное поведение является неспортивным, дискредитирует объединяющую и созидательную миссию, позорит волейбольный клуб «Енисей», игроком которого является Спиридонов, и абсолютно недопустимо для игрока, представляющего Россию на международном уровне», — говорится в петиции.

Алексей Спиридонов известен как самый скандальный волейболист России. Его отчисляли из сборной за нарушение режима, дисквалифицировали на полгода. Совсем недавно он предлагал арбитру деньги за честное судейство. После этого федерация волейбола оштрафовала Спиридонова на 10 тысяч рублей и дала условную дисквалификацию на год.