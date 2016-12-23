Волейбольный клуб «Университет» взял три очка на выезде в Казани

Во втором матче «студенты» разгромили «Академию-Казань» со счетом 3-0

Волейболисты барнаульского «Университета» в рамках чемпионата России Высшей лиги «А» провели две встречи на выезде в Казани с местным клубом «Академия». Перед встречей наша команда занимала третье место в таблице, а вот соперники были на восьмой строчке.

В первом матче фарм-клуб лучшего волейбольного клуба страны «Зенита» неожиданно взял верх со счетом 3-0. А вот во второй игре результат был кардинально другим. Преимущество подопечных Ивана Воронкова в первых двух партиях было довольно ощутимым. (25:20, 25:16). Решающей стала третья партия, которая затянулась. В итоге барнаульцы сумели дожать соперника и победить – 31-29.

Победа принесла «студентам» три очка. Сейчас в их активе 35 очков, и они по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь московскому МГТУ и «Ярославичу», которые разыгрывают между собой путевку в Суперлигу.

Свои заключительные в 2016 году матчи «Университет» проведет 24 и 25 декабря в Стерлитамаке против «Спортакадемии-ВРЗ». Команда Ивана Воронкова должна считаться фаворитом предстоящих встреч и рассчитывать на несколько очков.