Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира

Amic.ru сделал подборку страничек в соцсетях перспективных молодых игроков планеты

На днях 21-летний полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли стал самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex. Шутка ли: стоимость футболиста оценивается в 82,6 миллиона евро.

Второе место в рейтинге у 18-летнего Килиана Мбаппе — нападающего «Монако» и сборной Франции. Его оценили в 61,7 миллиона.

Третье место (60,9 миллиона) у француза — 20-летнего Усмана Дембеле — форварда дортмундской «Боруссии».

При расчете стоимости игроков анализировали возраст, позицию на поле, продолжительность действующего контракта с клубом, количество голов и матчей на международном уровне.

Россиян в этом рейтинге не оказалось.

Деле Алли, 21 год (@delealli36) – 1.8 млн

Молодой игрок года Футбольной лиги Англии: 2014/15

Молодой игрок года по версии ПФА: 2015/16, 2016/17

Член «команды года» Премьер-лиги по версии ПФА: 2015/16, 2016/17

Стоимость на трансфере: 45 млн евро

Килиан Мбаппе, 18 лет (@k.mbappe29) – 1.8 млн

Чемпион Франции: 2016/17

Лучший молодой игрок сезона французской Лиги 1: 2016/17

Чемпион Европы: 2016 (до 19 лет)

Стоимость на трансфере: 35 млн евро

Усман Дембеле, 20 лет (@o.dembele7) – 1.4 млн

Победитель кубка Германии: 2016

Лучший молодой игрок Бундеслиги: 2016

Стоимость на трансфере: 33 млн. евро

Габриэл Жезус, 20 лет (@dejesusoficial) – 3.3 млн

Обладатель Кубка Бразилии — 2015

Чемпион Бразилии — 2016

Олимпийский чемпион — 2016

Стоимость на трансфере: 30 млн евро

Антони Марсьяль, 21 год (@martial_9) 3.9 млн.

Обладатель Кубка Англии: 2016

Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017

Обладатель Суперкубка Англии: 2016

Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017

Вице-чемпион Европы: 2013 (до 29 лет)

Обладатель премии Golden Boy: 2015

Игрок месяца английской Премьер-лиги: сентябрь 2015

Стоимость на трансфере: 30 млн евро

Джанлуиджи Доннарумма, 18 лет (@gigiodonna99) 1.2 млн

Маркус Рашфорд, 19 лет (@marcusrashford) 3 млн

Обладатель Молочного кубка: 2014

Обладатель Кубка Англии: 2016

Обладатель Суперкубка Англии: 2016

Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017

Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017

Награда лучшему игроку 2016 года

Стоимость трансфера: 18 млн евро

Юри Тилеманс, 20 лет (@tielemansofficial) – 105 тыс.

Тимур Бассауэр