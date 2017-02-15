Воспитанник алтайского хоккея в День всех влюбленных дебютировал в КХЛ

Бывший игрок «Алтая» Антон Моренец появился в составе «Лады»

Воспитанник алтайского хоккея Антон Моренец дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе тольяттинской «Лады».

Как сообщает пресс-служба команды «Алтай», Антон вышел на лед в составе тольяттинской «Лады» под игровым номером # 92 14 февраля в выездном матче в Минске против местного «Динамо», который в итоге оказался сильнее – 8-3.

В своем первом матче в КХЛ 21-летний защитник выглядел достаточно уверенно: провел на льду 8 минут и 49 секунд «чистого времени», отыграл 10 смен.

Антон Моренец – воспитанник СДЮШОР «Алтай», занимался у тренера Владимира Николаева. Два сезона провел за команду МХЛ «Алтайские Беркуты» (2013/14 и 2014/15), далее, после расформирования барнаульской команды, два сезона (2015/16 и 2016/17) играет в тольяттинской «Ладе».