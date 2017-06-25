Воспитанник барнаульского футбола Ерохин: Россия должна была выигрывать

«Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты», — отметил Ерохин

В субботу, 24 июня, национальная сборная России провела в Казани свой третий матч на групповом этапе Кубка Конфедераций FIFA 2017. Наша команда уступила Мексике со счетом 2:1 и не сумела пробиться в плей-офф турнира.

Российским футболистам удалось открыть счет в этой встрече — сделал это в середине первого тайма Александр Самедов после передачи воспитанника барнаульского футбола Александра Ерохина. Мексиканцы вскоре сравняли счет. Во втором тайме они забили второй гол.

Ерохин после матча рассказал «Спорт-Экспрессу», что проиграл тот, кто не использовал имевшиеся моменты.

«Если бы мы забили свои моменты… Проигрывает тот, кто не забивает. Видеоповторы? В течение турнира к этому привыкаешь. Мой момент? Хотел пробить под перекладину. Спасибо всем за поддержку, безразличных у нас не было. Конечно, мы получили огромный опыт. Только в таких матчах можно понимать уровень. Надо понимать, как выстраивать игру. Турнир скоротечный. Всего за три игры нужно решать задачу по выходу из группы», — отметил футболист сборной.

«Чемпионату» он сообщил, что сборная должна была выигрывать: «Эмоции отрицательные, потому что не реализовали свои моменты. Если бы забили, то могли бы победить. Тяжело говорить об удовлетворении от результата, ведь сборная проиграла. Команда в целом прибавила, но без хорошего результата это не имеет значения. Португалия и Мексика играли на высоких скоростях, только в таких матчах можно получить необходимый опыт, чтобы конкурировать с топ-соперниками».

Также Ерохин поблагодарил болельщиков за отличную поддержку, отметив, что «все игроки понимают, что все было в наших руках».

Ранее сборная России проиграла сборной Португалии со счетом 0:1. После матча Ерохин отметил, что «у нас осталась одна игра в группе, и там надо показать максимум».