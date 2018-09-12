Воспитанник барнаульского футбола впервые забил мяч за сборную России

У Александра Ерохина было несколько возможностей забить мяч

Александр Ерохин, воспитанник барнаульского футбола, впервые забил гол за сборную Россию.

Национальная сборная сыграла с командой Чехии 10 сентября в Ростове-на-Дону, игра завершилась со счетом 5:1. Александр Ерохин неудачно реализовал несколько возможностей забить в ворота соперников, и в итоге отправил мяч на 79 минуте матча.

28-летний Александр Ерохин — полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России. Начал заниматься футболом в Барнауле, где его заметил Геннадий Смертин (отец Алексея Смертина). Вскоре футболист был принят в молодежную команду «Локомотива».

В сентябре 2011 года дебютировал за вторую сборную России в матче против олимпийской сборной Белоруссии (0:0).