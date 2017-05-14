Вратаря сборной Германии по хоккею могут исключить из команды за лайк

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 23:45

Вратаря сборной Германии по хоккею могут исключить из команды за лайк

Вратаря сборной Германии по хоккею могут исключить из команды за лайк

Грайсс поставил лайк изображению на котором сравниваются Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон

Голкипер сборной Германии по хоккею Томас Грайсс, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», может быть исключен из состава олимпийской команды своей страны за лайк в Instagram, сообщает RT со ссылкой на Sport1.

Грайсс поставил лайк изображению на котором сравниваются Адольф Гитлер и Хиллари Клинтон. Подпись под фотографией: «Никогда не был арестован, никогда не был осужден, невиновен, как и Хиллари».

Также Грайсс оценил фотомонтаж, на котором изображен президент США Дональд Трамп, держащий в одной руке меч, а в другой — голову Клинтон.

Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хорманн заявил: «Человек, ведущий себя подобным образом, не может быть членом сборной Германии на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. У политического экстремизма нет ничего общего с спортом».

В настоящий момент Грайсс выступает за национальную команду Германии на чемпионате мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже. 

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Автор: Александр Май 14, 2017 23:45
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