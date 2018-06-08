Вытянули до «бронзы». Барнаульские футболисты завершили игровой сезон

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 22 30/05/2018

Заключительный матч прошёл в минувшее воскресенье, 27 мая

На центральном стадионе Барнаула состоялся заключительный матч участников второго дивизиона между местным «Динамо» и омским «Иртышом». Это как раз тот случай, когда можно сказать «отмучились».

Ждали не этого

На протяжении довольно долгого времени ни одна, ни другая команда не могли предпринять что-то достойное. Лишь на 15-й минуте омичи отправились исполнять угловой, и вот в этот момент стало тревожно. Но, к счастью, пронесло, правда, опять с оговоркой – ненадолго. Ещё один звоночек прозвучал спустя пару минут: форвард гостей Артём Третьяков обошёл наших защитников, вышел один на один с вратарем, но… пробил мимо.

Под занавес первого тайма уже барнаульцы получили шанс открыть счёт во встрече: игрок «Иртыша» сфолил на Владимире Завьялове, и главный судья назначил пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый отправился сам пострадавший, но не смог обыграть голкипера Илью Ерёменко.

Как бы в отместку за это омичи распечатали наши ворота на первой минуте второго тайма. Забегая вперёд, скажем, что это был их единственный забитый мяч. Динамовцы же после такой оплошности заметно активизировались. Статистика владения мячом стремительно пошла вверх. Опять же при этом основная борьба шла в центре поля. Удары в створ были практически исключены.

Карт-бланш динамовцы получили на 66-й минуте, когда игрок «Иртыша» Станислав Мареев заработал вторую жёлтую карточку. Уже на 70-й Виктор Липин сравнял счёт. А вот окончательный результат установил Александр Худяков: на 83-й минуте он отправил в ворота гостей второй мяч (2:1).

Победа победой, но многие болельщики признались, что ждали от команды не этого. К концу сезона интерес стал угасать, и даже главный тренер бело-голубых Сергей Шишкин отказался от протокола и не стал собирать пресс-конференцию, сказав лишь сухо: «Спасибо, что мы выиграли и закончили сезон на третьем месте. Всем ребятам спасибо!».

Да, именно с бронзовыми медалями завершают динамовцы этот непростой сезон. Хотя были моменты, когда они претендовали на «золото». Откровенно неудачной получилась вторая часть чемпионата, где барнаульцы либо проигрывали, либо завершали матчи вничью. В девяти проведённых встречах они смогли одержать лишь две победы.

Чемпионом зоны «Восток» стал южно-сахалинский «Сахалин». В его активе 42 очка. Серебряные медали достались футбольному клубу «Смена» из Комсомольска-на-Амуре (33 очка). А вот у «Динамо» 29 очков. Последняя, шестая строчка турнирной таблицы осталась за омским «Иртышом».

Прощай, полковник!

Теперь наша команда отправляется в отпуск. Когда назначат сборы пока неизвестно. Известно лишь то, что в клубе грядут серьёзные перемены. Кого-то они могут расстроить, а кого-то порадовать: с поста президента ПФК «Динамо-Барнаул» уходит Виктор Сигарёв. Ещё в апреле он официально возглавил Китайский рынок на проспекте Космонавтов и в клуб может не вернуться уже в новом сезоне. Такой ход можно назвать «подушкой безопасности». Дело в том, что в январе будущего года Виктору Владимировичу исполняется 60 лет – это предельный возраст нахождения на службе. Место президента футбольного клуба, судя по слухам, может достаться полковнику Алексею Минину.

Напомним, Виктор Сигарёв руководил клубом с 2005 года.