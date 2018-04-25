«Я донашивал чужие коньки». Конькобежец – о детстве и равнении на чемпиона

Молодой алтайский конькобежец завершил «прорывной» сезон и рассказал о начале пути в профессиональный спорт.

Конькобежец Виктор Муштаков из Барнаула завершил свой очередной спортивный сезон. За несколько месяцев он сделал серьёзный прорыв в своей карьере.

По итогам 2017 года воспитанника СДЮШОР «Клевченя» признали победителем краевого конкурса «Лучшие спортсмены по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр». Есть все предпосылки для того, чтобы уже в конце 2018-го получить аналогичную награду, но по результатам завершившегося сезона, так как все самые громкие победы Виктора были как раз в этот период.

Корреспондент АиФ-Алтай пообщался со спортсменом и узнал, как начиналась его карьера.

Брат за братом

Вот оно – новое поколение алтайских спортсменов, на которых уже начинает равняться молодая поросль СДЮШОРовцев! Однако мало кто знает, что сам Муштаков остался на катке каким-то чудом. Предпосылок к тому, что он свяжет свою жизнь с ним, было не так много.

«В спорт я пришёл вслед за братом Сашей, а он в свою очередь увязался за своим другом. Я пришёл заниматься в четыре года, и меня не хотели брать, потому что был слишком маленький, там брали детей с шести, – рассказывает Виктор. – Но родителям всё-таки сказали, что просто попробуют позаниматься со мной. Они тогда ещё сомневались, потому что семья у нас не богатая, а нужно было коньки покупать и многое другое. Вскоре что-то началось получаться. Тренер увидел потенциал, что я быстро бегаю, несмотря на то что ещё маленький».

Получается, что все мы могли наблюдать за соперничеством на катке двух братьев Муштаковых, но так сложилось, что Александр не смог совмещать спорт и учёбу и отдал предпочтение последнему. Тем не менее карьеру он завершил с нормативом «Мастер спорта».

Инвентарь по наследству

Время, когда оба ребёнка занимаются спортом, было непростым для родителей Муштаковых. Многое из инвентаря приходилось брать с рук и на качество зачастую закрывали глаза. Наверное, именно в таких условиях закаляется характер настоящего бойца.

«Как многим детям, мне пришлось донашивать вещи за старшим братом. Точно так же было и с коньками, но их приходилось ещё и покупать, – продолжает Виктор. – Всегда брали б/ушные, самые простенькие. Порой они мне доставались через третьего или даже пятого человека… Был случай, когда я бежал, а они прямо на ходу начинали разваливаться. И я отдавал старые коньки тренеру, а он потом другим ребятам передавал. Теперь они уже мечтают о моих коньках (улыбается — прим. ред.).

Справка

Сергей Клевченя — советский и российский конькобежец. Серебряный и бронзовый призёр XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехамере на дистанции 500 и 1000 м. Двукратный чемпион мира по спринтерскому многоборью в 1997 и 1998 годах, чемпион мира 1996 года на дистанции 1000 м. Заслуженный мастер спорта России.

Сейчас многие сравнивают Виктора с самым известным алтайским конькобежцем Сергеем Клевченей. Когда-то Муштаков смотрел на титулованного спортсмена снизу вверх, а теперь они компаньоны с одной целью – победить.

«Клевченя мне отдавал свои ролики. Это было лет 6-7 назад, – вспоминает Виктор. – Да, конечно же, они отличаются от современных: в новых и колёсики быстрее крутятся, у них облегчённая система, в чём-то они жёстче или наоборот мягче. Где-то приходится меньше сил вкладывать…»

Кумиры детства

Как у любого начинающего спортсмена, у Вити когда-то были свои кумиры, до результатов которых он мечтал дорасти.

«Да, раньше у меня были кумиры из числа тех, кто быстро бегал. Тот же Клевченя. А сейчас я вырос и тренируюсь вместе с ними. Вообще, я раньше даже не думал, что буду профессиональным спортсменом, знаменитым, я просто думал, что позанимаюсь для себя, для здоровья пару лет.. Со временем руководство начало выделять на меня деньги, спасибо за это ЦСП. Когда начал тренироваться на более быстрых катках, в том же Челябинске, почувствовал, что что-то получается, – признаётся Муштаков. – У Клевчени было два рекорда края: на 500 и 1000 метров. Когда мы поехали в Солт-Лейк-Сити, мы разговаривали с тренером об этом, и я знал, что должен его побить. Представляете, рекорд стоит уже больше 20 лет! И в итоге на 500-метровке я уверенно стартовал и побил его. А вот 1000 метров не получились из-за сбоя на первом круге. Ничего, в следующем сезоне обязательно разберусь с ним! Когда пересекаемся на сборах или тренировках с Клевченей, он подсказывает, что надо в технике исправить, советует, где подработать, где отдохнуть. Сил-то у меня хватает, а вот именно технику надо подправить. Будем над этим работать, а пока я в отпуске!».