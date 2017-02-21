«Я русский человек и люблю свою страну»: Буре об отказе от гражданства США

По словам хоккеиста, он практически перестал ездить в Штаты

Хоккеист Павел Буре подтвердил, что действительно отказался от американского гражданства и уточнил, что в последнее время практически не посещает США.

«От американского гражданства я отказался еще год назад, поэтому это не новость сегодняшнего дня. На протяжении последних 25 лет я всегда говорил, что я русский человек, что я люблю свою страну, люблю Москву и всегда хотел жить только здесь», – цитирует слова спортсмена «Коммерсант».

Также Буре отметил, что в последнее время практически не посещает Штаты. Кроме того, он подчеркнул, что в своей жизни «запасные аэродромы никогда не строил».

Хоккеист акцентировал внимание на том, что Россия — это его страна. «И своих детей я собираюсь растить и воспитывать только здесь», – резюмировал Павел.