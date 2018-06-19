Зрители увидят показательные выступления

Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме 24 июня.

Как сообщили в мэрии, будут разыграны традиционные призы для лошадей орловской рысистой породы: Пиона, Барса и Ковбоя.

Зрители смогут увидеть не только заезды, но и показательные выступления на лошадях и пони. Будет работать кафе и шашлычная. Детей можно будет прокатить на пони и сделать фото на память. Начало в 13:00 часов.

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов

© АиФ / Виктор Крутов