Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 11:45

Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

Зрители увидят показательные выступления

Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме 24 июня.

Как сообщили в мэрии, будут разыграны традиционные призы для лошадей орловской рысистой породы: Пиона, Барса и Ковбоя.

Зрители смогут увидеть не только заезды, но и показательные выступления на лошадях и пони. Будет работать кафе и шашлычная. Детей можно будет прокатить на пони и сделать фото на память. Начало в 13:00 часов.

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

  • Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме

    © АиФ / Виктор Крутов

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mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 11:45
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