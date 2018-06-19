Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме
Зрители увидят показательные выступления
Заезды орловских рысаков состоятся на Барнаульском ипподроме 24 июня.
Как сообщили в мэрии, будут разыграны традиционные призы для лошадей орловской рысистой породы: Пиона, Барса и Ковбоя.
Зрители смогут увидеть не только заезды, но и показательные выступления на лошадях и пони. Будет работать кафе и шашлычная. Детей можно будет прокатить на пони и сделать фото на память. Начало в 13:00 часов.
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
-
© АиФ / Виктор Крутов
Читайте также
- Где и когда пройдёт чемпионат мира по футболу 2018? 0
- Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч 0
- Барнаульский спортсмен стал третьим на этапе Кубка России по ледолазанию 0
- Самолет сборной Казахстана по футболу экстренно сел в Ереване из-за поломки 0
- Грандиозная гонка на собачьих упряжках пройдет в Алтайском крае. Фото 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий