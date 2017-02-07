«Зенит-Арену» откроют концертом группы «Чайф», «Би-2» и Басты

Торжественное событие пройдет 22 февраля
Один из стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года — «Зенит-Арену» — в Санкт-Петербурге откроют грандиозным концертом 22 февраля.
Как сообщает «Радио-Зенит«, в концерте на стадионе примут участие Баста, группы «Би-2», «Чайф», «Секрет», «Танцы Минус», The Hatters и 25/17.
По словам организаторов, праздничную атмосферу будут создавать мощный живой звук, впечатляющая световая постановка и видеоэкраны. На время фестиваля раздвижная крыша нового стадиона будет закрыта.
Отметим, что первое массовое мероприятие на арене пройдет 11 февраля, когда стадион на Крестовском острове откроют для горожан.
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