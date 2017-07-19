«Зенит» предложил сжечь «Зенит-Арену» в Ставрополье

Стоимость стадиона — 41 тысяча рублей, из которых ни один рубль не был «распилен»

«Зенит» отреагировал на новость про соломенную «Зенит-Арену», которую за пять дней построили в Ставропольском крае, предложив сжечь постройку, пишет Газета.ru.

Твиттер петербуржцев опубликовал изображение спичек с подписью: «Держите посылку».

На одной из ферм в селе Красном построили арену из соломы, которую назвали «Зенит-Ареной». На табличке у входа сообщается, что на сооружение объекта потребовалось всего пять дней. Кроме того, сообщается, что стоимость стадиона — 41 тысяча рублей, из которых ни один рубль не был «распилен».

Директор местного КФХ «Пономарево» Роман Пономарев рассказал, как прошло строительство арены: «Наши парни сами инициировали это, сказали: «Давайте сделаем стадион, будем все вместе играть». Я как фермер просто дал разрешение на использование тюков соломы».

Напомним, строительство реального стадиона на Крестовском острове началось еще в далеком 2007 году. Изначально планировалось, что объект будет сдан в эксплуатацию к весне 2009 года, однако прогнозы не сбылись. В итоге «Зенит-Арена» — это самый дорогой стадион в мире. За время строительства стоимость сооружения увеличилась с 7 млрд до 42 млрд рублей.