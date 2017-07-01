Железный Майк: смотрим подборку всех нокаутов легендарного Тайсона

В 51-й день рождения неподражаемого боксера вспоминаем его спортивные триумфы
Единственный и неповторимый Майк Тайсон празднует 30 июня свое 51-летие. Этот спортсмен не просто один из самых узнаваемых людей в мировом боксе, он и есть бокс.
Железный Майк, Король нокаутов, Кид-Динамит — какие только прозвища не давали этому «тяжу».
В профессиональной карьере у Тайсона было заявлено 58 боев. В 50 из них он одержал победу, из которых 44 – нокаутом.
Впрочем, к чему слова, если можно увидеть, как Железный Майк укладывал одного противника за другим.
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