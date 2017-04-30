Жена Петра Порошенко будет вести утреннюю зарядку на местном телевидении

Для Марины Порошенко создали новую рубрику «В ритме спорта»
55-летняя жена Петра Порошенко Марина будет вести утреннюю зарядку на телеканале «Украина», сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».
Для первой леди Украины специально создали рубрику под названием «В ритме спорта». Марина Порошенко настроена серьезно: «сделать каждого украинца сильным и здоровым».
Первая программа выйдет в эфир 15 мая в 07:15 по местному времени.
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