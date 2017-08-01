Женская сборная РФ U19 обыграла непобедимых американок на ЧМ по баскетболу

Золотые медали стали первыми для сборной РФ в истории чемпионатов мира среди девушек до 19 лет

Женская сборная России по баскетболу до 19 лет в финале, проходившем в Италии, обыграла непобедимую сборную США (86:82).

Лучшей среди лидеров стала Раиса Мусина, набравшая 33 очка. Ей удалось сделать 11 подборов. У россиянки Марии Вадеевой на счету дабл-дабл — 26 очков и 18 подборов.

Весь турнир девушки не оставляли шансов соперницам. Перед финалом борьбу навязали только австралийки, в которой россиянки сначала проигрывали, потом за шесть минут до конца вели 11 очков и едва не упустили победу (67:65). Остальные матчи закончились с преимуществом наших девушек в 20-30 очков.

США являются безусловным лидером в баскетболе во всех возрастах. С 2005 по 2015 год американки выигрывали все чемпионаты мира, включая последний, проходивший в России. Тогда в финале им также противостояли россиянки, но проиграли (70:78).

Золотые медали стали первыми для сборной РФ в истории чемпионатов мира среди девушек до 19 лет. Ранее российские спортсменки трижды выходили в финал — в 1993, 2001 и 2015 годах.