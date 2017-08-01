Женская сборная РФ U19 обыграла непобедимых американок на ЧМ по баскетболу

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 07:45

Женская сборная РФ U19 обыграла непобедимых американок на ЧМ по баскетболу

Женская сборная РФ U19 обыграла непобедимых американок на ЧМ по баскетболу

Золотые медали стали первыми для сборной РФ в истории чемпионатов мира среди девушек до 19 лет

Женская сборная России по баскетболу до 19 лет в финале, проходившем в Италии, обыграла непобедимую сборную США (86:82). 

Лучшей среди лидеров стала Раиса Мусина, набравшая 33 очка. Ей удалось сделать 11 подборов. У россиянки Марии Вадеевой на счету дабл-дабл — 26 очков и 18 подборов.

Весь турнир девушки не оставляли шансов соперницам. Перед финалом борьбу навязали только австралийки, в которой россиянки сначала проигрывали, потом за шесть минут до конца вели 11 очков и едва не упустили победу (67:65). Остальные матчи закончились с преимуществом наших девушек в 20-30 очков.

США являются безусловным лидером в баскетболе во всех возрастах. С 2005 по 2015 год американки выигрывали все чемпионаты мира, включая последний, проходивший в России. Тогда в финале им также противостояли россиянки, но проиграли (70:78). 

Золотые медали стали первыми для сборной РФ в истории чемпионатов мира среди девушек до 19 лет. Ранее российские спортсменки трижды выходили в финал — в 1993, 2001 и 2015 годах.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 07:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нурбек

    Нурбек

    Цена вопроса

    Читать статью
  • Софья

    Софья

    Какой проходной балл? / Строений балл?

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии