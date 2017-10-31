Знаменитые алтайские чемпионы проведут посвящение детей в спортсмены

Мероприятие состоится в рамках детской спартакиады
Пять именитых алтайских чемпионов проведут посвящение детей в спортсмены. В церемонии примут участие Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике; дзюдоист Иван Нифонтов, бронзовый призер этапа Кубка мира; гимнаст Сергей Хорохордин, вице-чемпион мира; дзюдоист Альберт Гаун, серебряный призер Европейских игр, и Даниил Богушевский, бронзовый призёр чемпионата мира по русскому бильярду.
Мероприятие пройдет в рамках детской спартакиады «Я выбираю спорт», которая проводится в Барнауле более 10 лет. В 2017 году она пройдет 20, 21, 22 октября в спортивном центре «Эланс» по адресу: г. Барнаул, пер. Геблера, 33б. Состоятся соревнования по художественной гимнастике, большому теннису, кунг-фу, рукопашному бою, тхэквондо, веселая эстафета среди зрителей и гостей.
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