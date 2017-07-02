Знаменитый футболист Лионель Месси женился в Аргентине

Футболист женился на своей подруге детства



Свадьба знаменитого футболиста Лионеля Мессии прошла в его родном городе — Росарио в Аргентине, сообщает Regnum.ru.

На мероприятии присутствовало около 250 гостей. На свадьбе были и футболисты — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике. Последний пришел вместе со своей женой, певицей Шакирой. Также были Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.

Месси женился на своей подруге детства. Они встречаются уже давно. Сейчас у пары два сына — четырёхлетний Тьяго и годовалый Матео.

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