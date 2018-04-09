Золотая рыбка поймана! Алтайские спортсмены-рыболовы вернулись с победой

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 13 28/03/2018

Алтайские рыболовы, участники сборной России, вернулись из Темиртау, где проходил чемпионат мира по ловле на мормышку со льда.

Соперниками наших рыболовов стали сильнейшие спортсмены из 13 стран. Среди них Латвия, Литва, Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, США и др. Волнение и сомнения, конечно же, присутствовали, но это не помешало завоевать звание чемпионов мира!

Женская смекалка

С триумфом домой, на Алтай, вернулись Сергей Казанцев, руководитель краевой федерации рыболовного спорта, и, теперь уже многократный призёр чемпионатов мира Сергей Боляхин. Консультантом нашей сборной выступила судья по рыболовному спорту, создатель «Женской рыболовной лиги Сибири» Наталья Лаас.

У всех из них была своя конкретная задача: Казанцев выступал в качестве тренера, Боляхин – забровочник, Лаас – координатор и сборщик полезной информации. По словам Натальи, её больше интересовали моменты, которые позволят развивать женскую часть этого вида спорта:

– Честно говоря, собирала информацию не столько для сборной, так как команда у нас и так очень сильная, а больше для того, чтобы развивать женскую рыболовную лигу Сибири. Для меня это был колоссальный опыт, и в ближайшее время у нас состоится собрание с девушками, которые занимаются рыболовным спортом, и собранная информация с чемпионата будет передана им.

Смех смехом, но для суровых мужчин она на некоторое время стала настоящей мамой: если в первый день на водохранилище стоял мороз, то затем наступила самая настоящая жара. Пока одни сгорали на солнце, Наталья мазала свою команду кремами от загара. Так что женская смекалка в какой-то мере поспособствовала победе.

У Боляхина тоже была непростая миссия – со стороны рассмотреть, как обстоят дела у соперников, чем они заняты и каковы их успехи. Всё это задача забровочника. Он из-за пределов зоны ловли наблюдал за другими командами и давал советы своей.

А рыба где?

– Скандинавы ловят рыбу на удочки-рогатульки и леску также наматывают на эти удочки. В итоге очень сложно определить: вытаскивают они рыбу или же просто стоят, – рассказывает Сергей Казанцев. – У них в этот момент даже плечи не шевелятся. Мы в таких случаях обычно удочку отбрасываем, и по движению рук видно, что спортсмен вытягивает рыбу. А у скандинавов это не заметно, и просчитать этого спортсмена – задача тренеров и забровочников.

По итогам чемпионата улов сборной России составил более 48 килограммов. Опытные алтайские рыболовы говорят, что это чуть ли ни фантастический результат. На многих других турнирах показатели даже рядом не стоят:

– Нас очень пугали уловы на местных соревнованиях. У некоторых он выходил за 11 или даже 12 килограммов за три часа – это очень серьёзные цифры, ведь на ведущих чемпионатах набирается 2-3 килограмма, и это очень хороший результат, – говорит Сергей Николаевич.

Всё дело именно в качестве рыбы. В местном водохранилище водится лещ, но он отличается по размеру от нашего. Впрочем, и характер у него не такой, как у нас, и прикорм он не весь воспринимает. Россиянам повезло в том, что они неоднократно приезжали на разведку и уже понимали, что от них требуется.

Кстати, всё, что участники чемпионата наловили, организаторы отправили в детские дома Казахстана. По словам Сергея Казанцева, это нормальная практика. Раньше так поступали и у нас, но появились жёсткие требования, так что после соревнований в Алтайском крае рыбу передают в приют для бездомных животных «Ласка» – там никакие сертификаты не нужны, а обитатели довольны.

Планы на канал

В ближайших планах алтайских рыболовов участие ещё в целом ряде сибирских соревнований, главное, чтобы лёд не ушёл из-под ног. Так, совсем скоро они отправятся на Байкал. Правда, как признались Сергей Боляхин и Сергей Казанцев, они давно мечтают провести нечто подобное в своём регионе. Вся сложность заключается в организации. Для этого необходимо привести в соответствие гребной канал в Барнауле.

– Как только его облагородят и приведут всё в соответствие с требованиями для всех гребных каналов, мы сможем проводить на высоком уровне любые соревнования, по любым дисциплинам, – говорит Казанцев. – Мы видели, как организуют турниры в других городах и какой там уровень. Просто мы не хотим пасть в грязь лицом.