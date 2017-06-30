Золото российского первенства завоевал бийский стрелок Сергей Каменский

Он взял высшую награду в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров
Звание чемпиона России завоевал бийчанин Сергей Каменский в дисциплине «стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров», сообщили в краевом управлении спорта и молодежной политики.
Напомним, российское первенство проходит в подмосковном комплексе «Лисья нора». Сергей Каменский, стоящий во главе мирового рейтинга, уверенно отстрелялся в указанной дисциплине и завоевал победу с отрывом в 2,2 очка от ближайшего преследователя.
В квалификации он выбил 1158 очков из 1200 возможных, а в финале показал результат 458,9 очка. Вторым стал представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Соколов, третьим — Владимир Масленников, выступающий за Свердловскую область.
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