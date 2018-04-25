Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 11:46

Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

Изменилось не только место проведения соревнований, но и правила заездов.

Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле в новом формате и на новом месте. В соревнованиях, организованным Алтайской Федерацией автоспорта, приняли участие 32 экипажа на внедорожниках и 10 – на квадроциклах.

Впервые гонки решили провести не возле озера Пионерское, а на площадке за новым мостом. Трек сделали из котлована, который был вырыт для возведения здания. Заезды проходили внизу, а зрители могли наблюдать за происходящим сверху.

Условия гонки тоже изменились. Внедорожникам нужно было проехать как можно кругов за час (раньше участники соревновались в скорости преодоления одного круга).

В классе «Стандарт» на первом же круге несколько участников увязли в грязи, преградив путь соперникам. Пять экипажей так и не выбрались из ловушки. Победителем стал экипаж №12 (Сергей Гаськов и Денис Дудник).

По словам Александр Чернюка, руководителя «Апрельского куража», спортивного судьи РАФ 1 категории, соревнования оказались под угрозой срыва, так как выяснилось, что некоторые участники вышли на трассу неподготовленными: без лебедок, тросов и топоров. «В следующем году будем жестче проверять наличие инвентаря и экипировки участников», — сказал Александр Чернюк.

Заезд класса ATV длился всего 15 минут, но добавил соревнованиям драйва. Хотя и среди водителей квадроциклов нашлись те, кто не смог преодолеть лужу. Победителем в этой категории стал Сергей Якимов.

В классе «Экстрим» с крутыми подъемами лучше других справились Алексей Разумов и Сергей Дегтярев, они проехали 25 кругов за час.

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

  • Зрелищные гонки. Джип-спринт «Апрельский кураж» прошел в Барнауле

    © АиФ / Григорий Маковеев

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 25, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии